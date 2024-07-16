Yunusemre Belediye Başkanı Muradiye Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

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Yunusemre ilçesinin en büyük mahallesi olan Muradiye'nin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Muradiye'nin sorunlarını el birliği ile çözeceklerini belirten Başkan Balaban, mahalleye ek hizmet binasını yeniden kazandıracaklarını, meydanı düzenleyeceklerini ve YEGEM'i hizmete sokacaklarını müjdeledi.

Göreve gelir gelmez Muradiye Mahallesi'nin sorunlarını çözmek için çalışmalara başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Balaban'a CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Muradiye Belediyesi Eski Başkanı, Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri eşlik etti. Ek hizmet binasını ve meydanı gezen Başkan Semih Balaban, inceleme sonrası yaptığı açıklamada ek hizmet binasının geldiği durumun üzücü olduğunu, en kısa süre içerisinde de yeniden ek hizmet binası olarak kullanıma açılacağını söyledi.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Balaban şu ifadelere yer verdi: "Muradiye için neler yapabiliriz diyerek incelemelerde bulunduk. Burada çok üzücü durumlarla karşılaştık. Ek hizmet binasını atıl vaziyette, girilemeyecek bir hale çevirmişler. Erdinç Başkan döneminde yapılan bu binayı yeniden Muradiyelilerin hizmetine açacağız. Ek hizmet binası olarak Muradiye'ye ve Yuntdağı'ndaki kırsal mahallelere hizmet verecek birçok birimi buraya taşıyacağız. Bu alanla ilgili halktan gelen talep doğrultusunda alanın işlevini engelleyen havuzu ortadan kaldırıp burayı daha büyük alana çevireceğiz. ATM'lerin önündeki yere tente yapacağız. Okullar açıldığında Muradiye ek hizmet binası, yeni alan, dershane hizmete girecek. Geçmişteki katkılarından dolayı Erdinç Başkanıma da teşekkür ediyorum"

Başkan Balaban'a Yunusemre Belediyesi'nin en büyük mahallesi olan Muradiye'ye gösterdikleri ilginin kendileri için önemli olduğunu aktaran Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı ise şunları söyledi: "Bir Muradiyeli, Yunusemre'de görev alan bir arkadaşınız, eski belediye başkanı olarak Muardiye'ye gösterdiğiniz ilgiden dolayı, yapacağınız hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ederim"

Açıklamanın ardından Başkan Balaban, Muradiye mahallesindeki vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini yerinde dinledi. - MANİSA