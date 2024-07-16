Yunusemre Belediye Başkanı Muradiye Mahallesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Muradiye Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

Yunusemre Belediye Başkanı Muradiye Mahallesinde İncelemelerde Bulundu

Yunusemre ilçesinin en büyük mahallesi olan Muradiye'nin yaşadığı sıkıntıları çözmek için Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Balaban, mahalleye ek hizmet binasını yeniden kazandıracaklarını, meydanı düzenleyeceklerini ve YEGEM'i hizmete sokacaklarını müjdeledi.

16.07.2024 16:54  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunusemre ilçesinin en büyük mahallesi olan Muradiye'nin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için kolları sıvayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Muradiye'nin sorunlarını el birliği ile çözeceklerini belirten Başkan Balaban, mahalleye ek hizmet binasını yeniden kazandıracaklarını, meydanı düzenleyeceklerini ve YEGEM'i hizmete sokacaklarını müjdeledi.

Göreve gelir gelmez Muradiye Mahallesi'nin sorunlarını çözmek için çalışmalara başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye ek hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Balaban'a CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Muradiye Belediyesi Eski Başkanı, Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürleri eşlik etti. Ek hizmet binasını ve meydanı gezen Başkan Semih Balaban, inceleme sonrası yaptığı açıklamada ek hizmet binasının geldiği durumun üzücü olduğunu, en kısa süre içerisinde de yeniden ek hizmet binası olarak kullanıma açılacağını söyledi.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Balaban şu ifadelere yer verdi: "Muradiye için neler yapabiliriz diyerek incelemelerde bulunduk. Burada çok üzücü durumlarla karşılaştık. Ek hizmet binasını atıl vaziyette, girilemeyecek bir hale çevirmişler. Erdinç Başkan döneminde yapılan bu binayı yeniden Muradiyelilerin hizmetine açacağız. Ek hizmet binası olarak Muradiye'ye ve Yuntdağı'ndaki kırsal mahallelere hizmet verecek birçok birimi buraya taşıyacağız. Bu alanla ilgili halktan gelen talep doğrultusunda alanın işlevini engelleyen havuzu ortadan kaldırıp burayı daha büyük alana çevireceğiz. ATM'lerin önündeki yere tente yapacağız. Okullar açıldığında Muradiye ek hizmet binası, yeni alan, dershane hizmete girecek. Geçmişteki katkılarından dolayı Erdinç Başkanıma da teşekkür ediyorum"

Başkan Balaban'a Yunusemre Belediyesi'nin en büyük mahallesi olan Muradiye'ye gösterdikleri ilginin kendileri için önemli olduğunu aktaran Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı ise şunları söyledi: "Bir Muradiyeli, Yunusemre'de görev alan bir arkadaşınız, eski belediye başkanı olarak Muardiye'ye gösterdiğiniz ilgiden dolayı, yapacağınız hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ederim"

Açıklamanın ardından Başkan Balaban, Muradiye mahallesindeki vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini yerinde dinledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yunusemre, İnceleme, Muradiye, Balaban, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunusemre Belediye Başkanı Muradiye Mahallesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi ateşkese zorlanmalı
16:07 İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış İş ve spor dünyasını dolandıran banka müdürü parayı obezite ve estetik ameliyatlarına harcamış
14:49 Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek Mehmet Şimşek: Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yük getirmeyecek
14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! En az 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
17:55 Fenerbahçe servet teklif etmişti En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı Fenerbahçe servet teklif etmişti! En-Nesyri, herkesi şaşırtan bir tercih yaptı
17:42 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu 2 çocuk babası şahıs evinde ölü bulundu
17:10 Beşiktaş’a piyango vurdu Jackson Muleka’ya Suudi Arabistan’dan talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talip var
16:51 Batshuayi’den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım Batshuayi'den çok konuşulacak Icardi sözleri: Ben daha güçlü ve hızlıyım
16:27 EURO 2024’ün en iyi maçları açıklandı Türkiye, ilk 5’e damga vurdu EURO 2024'ün en iyi maçları açıklandı! Türkiye, ilk 5'e damga vurdu
16:22 24 yaşındaki Furkan’a acı veda Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi 24 yaşındaki Furkan'a acı veda! Köpek saldırısından kaçan bisikletli, korkunç şekilde can verdi
16:20 Müge Anlı’nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'nın sevilen ismi Rahmi Özkan hastaneye kaldırıldı
15:53 “Diyarbakırlı Ramazan Hoca“ cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" cinayetinde karar: Sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
15:48 Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum’da artan fiyatlara isyan etti Ünlü yönetmen Gani Müjde, Bodrum'da artan fiyatlara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 18:37:24. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı Muradiye Mahallesinde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement