Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle projeleri için incelemelerde bulundu

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Güzelyurt, Uncubozköy, Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde hayata geçirecekleri projeler için incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yoğun ziyaretlerinin ardından sahada önümüzdeki dönem hayata geçirecekleri projeleri yerinde incelemeye başladı. Başkan Balaban, Güzelyurt, Uncubozköy, Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde incelemelerde bulundu. İncelemede Başkan Balaban'a Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ataç ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, 4 mahallede hayata geçirecekleri projeler hakkında ilgili birim müdürlerinden bilgi alarak, mahallelerin ihtiyaçlarını gözeterek projeler üreteceklerini dile getirdi.

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, önümüzdeki bir yıllık süreçte 4 mahalledeki projeleri hizmete sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Başkan Balaban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Belediye Başkan Yardımcımız Yusuf Ataç ve ilgili birim müdürleri ile birlikte Güzelyurt, Uncubozköy, Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerimizde halkımız ile muhtarımız ile buluştuk. 4 mahallemizde yapılacak olan taziye evi ve sosyal tesisler için görüşmelerimizi, planlamalarımızı yaptık. 1 yıl içinde bu projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Verdiğimiz bütün sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Özellikle Horozköy yıllardır hizmet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Atatürk de Mareşal Fevzi Çakmak da 4 katlı sosyal tesislerimizi de kurumlar ile birlikte inşa edeceğiz. Halkla beraber olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Fevzi Çakmak Mahallemizde de bütün esnafı ve kahveleri gezerek tek tek verdikleri destek için teşekkür ettik. Bu tür teşekkür ziyaretlerimiz de tüm Yunusemre'de hiçbir mahalleyi ayırt etmeden devam edecek" dedi.

Başkan Balaban yapılacak projeleri yerinde inceledikten sonra vatandaş ve esnafla bir araya gelerek taleplerini dinledi. - MANİSA