Yunusemre Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde Öğrencilere Kukla Gösterisi

Yerel

Yunusemre Belediyesi Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilere kukla gösterisi yapıldı. Şarkılar söyleyerek dans eden özel öğrenciler doyasıya eğlendi.

Birbirinden güzel etkinliklere imza atan Yunusemre Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören özel öğrencilere kukla gösterisi gerçekleştirdi. Etkinlikte Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök, Kültür İşleri Müdürü Yasemin Sarar Şıktaş ve Sağlık İşleri Müdürü Birsen Öcal da özel öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Merkezde eğitim gören özel öğrenciler kukla gösterisi, şarkılar ve danslar eşliğinde eğitmenleriyle beraber keyifli dakikalar geçirdi. - MANİSA