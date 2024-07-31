Yunusemre Belediyesi İstihdam Ofisi İşverenler ve İş Arayanları Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi İstihdam Ofisi İşverenler ve İş Arayanları Bir Araya Getiriyor

Yunusemre Belediyesi İstihdam Ofisi İşverenler ve İş Arayanları Bir Araya Getiriyor

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren istihdam ofisi aracılığı ile işverenler ile iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. İşçi ve işvereni bir araya getirerek işsizliğin azaltılmasında ve üretimin artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

31.07.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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Yunusemre Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren istihdam ofisi aracılığı ile işverenler ile iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor.

Sosyal belediyecilik örnekleri ile halkın önemli ihtiyaçlarını karşılayan Yunusemre Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan istihdam ofisi aracılığı ile işveren ile işçiyi bir araya getiriyor. Birebir ve grup görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantılar ile üreten Yunusemre'ye önemli bir katkı sunuluyor. İstihdam ofisi tarafından işçi ve işvereni buluşturan toplantı Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Kartons Ambalaj Anonim Şirketi yetkilisi Serap Haktanır ve iş arayan vatandaşlar katıldı. İşçi ve işvereni bir araya getirerek işsizliğin azaltılmasında ve üretimin artırılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın sorunlarını önemsiyor, ve çözümü için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk günden bu yana halkımızın bizden en önemli isteklerinin başında iş geliyordu. Bizim bir sloganımız var. 'Gecelerinde aç yatılmayan, gündüzlerinde işsiz dolaşılmayan Yunusemre'yi hep birlikte oluşturacağız.' İşsizliğin olmadığı, çocukların mutlu olduğu, evlerde tencerelerin kaynadığı bir Yunusemre için istihdam ofisimiz de önemli bir görevi yerine getiriyor. Mutlu Yunusemre için halkımızın mutluluğuna öncelik vermeye devam edeceğiz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi İstihdam Ofisi İşverenler ve İş Arayanları Bir Araya Getiriyor - Son Dakika

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