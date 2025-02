Yüreğir Belediyesi\'nden Çocuklara Kar Sürprizi

Yerel

Yüreğir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde yağan karı çocuklarla buluşturdu. Aladağ Belediyesi'nin desteği ile bir kamyon kar, ilçedeki Mimar Sinan İlkokulu'na getirildi. Daha önce hiç kar görmeyen çocuklar, okul bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi.

Yüreğir Belediyesi, daha önce kar yağışını göremeyen ve karla oynama fırsatı bulamayan öğrenciler için şehrin yüksek kesimlerinden bir kamyon karı, Aladağ Belediyesi ile iş birliği yaparak Mimar Sinan İlkokulu'nda çocuklarla buluşturdu. Kar sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla kartopu oynadı, kardan adam yaptı, karla gönüllerince eğlendi.

Çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Yüreğir'de büyüyen çocuklarımızın her deneyimi yaşamasını istiyoruz. Daha önce hiç kar görmemiş çocuklarımızın bu sevinci tatmasını sağlamak bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı her şeye değer. Aladağ Belediyemize de destekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Veliler ise Başkan Demirçalı'ya teşekkür ederek, "Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Böyle güzel bir etkinlik düşünülmesi bizi çok mutlu etti" diye konuştu. - ADANA