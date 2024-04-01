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Yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Yerel

Yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, yara almadan kurtuldu

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Çorum'da bir kişi yolda yürüdüğü esnada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

01.04.2024 16:02  Güncelleme: 16:04
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Yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, yara almadan kurtuldu

ÇORUM - Çorum'da bir kişi yolda yürüdüğü esnada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yavruturna Mahallesi Maliye 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ö'ye, sokakta yürüdüğü esnada ismi öğrenilemeyen husumetlisi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tüfekten çıkan saçmalar park halinde bulunan 2 araca isabet etti.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.

Yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, yara almadan kurtuldu
Kaynak: İHA

Çorum, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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