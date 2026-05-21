Yusufeli'nde Fide Satışına Yasak

21.05.2026 09:30
Yusufeli İlçe Tarım Müdürlüğü, fide satışını pazar günü dışına yasaklayarak üreticileri mağdur etti.

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yusufeli İlçe Tarım Müdürlüğü, halk pazarı günü dışında fide satışının yasaklanmasına karar verdi. Fide üreticileri ise sezon ortasında getirilen uygulamanın büyük mağduriyet oluşturduğunu, seralarında binlerce fide bulunduğunu, haftada yalnızca bir gün satış yapmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Artvinin Yusufeli ilçesinde bahar aylarının gelmesiyle birlikte kendi seralarında fide yetiştirerek satış yapan üreticiler, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin, halk pazarı dışında fide satışının yasaklanmasına yönelik kararına tepki gösterdi. Üreticiler, pazarın kurulduğu gün dışında satış yapmaları halinde 350 bin liraya kadar ceza uygulanacağının bildirildiğini ifade etti.

Fide üreticilerinden biri konuyu şu sözlerle anlattı:

"Bu akşam yasak dediler. Yarın burada fide görürlerse 350 bin lira ceza keseceklerini söylediler. Kaldırmak zorundaymışız. Seralarımızda 50-60 bine yakın fidemiz var. Haftada bir gün satış yaparak bunları nasıl değerlendireceğiz? Bu, elbise gibi dolaba kaldırılıp sonra tekrar çıkarılacak bir ürün değil. Fideler büyüyor. 'Toplarız' diyorlar. Yukarıdan talimat geldiğini söylediler. Hatta isim isim uyarıda bulundular. 'Yarın kaldırmazsanız gelip cezayı keseriz' dediler."

"SEZONUN ORTASINDA BU İŞİ YAPAMAYACAĞIMIZ SÖYLENİYOR"

Doğan Polat ise şunları söyledi:

"51 yaşındayım. Yaklaşık 40 senedir bu işin içindeyim. Kanunlar elbette değişebilir ancak vatandaşın bundan haberdar edilmesi gerekir. Bize bu konuda resmi bir tebligat yapılmadı. Bu işi artık burada yapamayacağımıza dair herhangi bir belge verilmedi. Biz de buna güvenerek üretim yaptık, masraf ettik. Şimdi ise sezon ortasında bu işi yapamayacağımız söyleniyor."

"YARINDAN SONRAFİDELERİN HEPSİNİ ÇÖPE DÖKECEĞİM"

Bir diğer üretici Şaban Keçeci de tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Söylenecek bir şey yok. Adeta 'Bu işi yapmayın, memleketi terk edin' deniliyor. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yarından sonra bunların hepsini çöpe dökeceğim. Meydana dökeceğim. Eğer yasaksa bunun zamanında bildirilmesi gerekiyordu. Bana yüz binlerce lira masraf ettirdikten sonra sezonun ortasında yasak getirilmez. Ama burası Yusufeli, burada böyle şeyler oluyor. Yapacak başka bir şeyimiz yok."

Kaynak: ANKA

