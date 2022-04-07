Zabıtadan pide ve gramaj denetimi - Son Dakika
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Zabıtadan pide ve gramaj denetimi

07.04.2022 17:53
Zabıtadan pide ve gramaj denetimi

Çorum'da zabıta ekipleri, ramazan ayının gelmesi ile pide ve unlu mamul üreten işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Çorum'da zabıta ekipleri, ramazan ayının gelmesi ile pide ve unlu mamul üreten işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler bugün de pide fırınlarına yönelik denetim yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, denetimlerin ramazan ayı boyunca sıklıkla devam edeceğini ifade ederek "Pide fırınlarında gramaj, hijyen, çalışanların temizliği gibi konularda yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Halkımızın sağlığını ve çıkarlarını önemsiyoruz." diye konuştu. - ÇORUM

Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
Zabıtadan pide ve gramaj denetimi
Zabıtadan pide ve gramaj denetimi

YORUMLAR
500
Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu Denetimlerde tarihi geçmiş çok sayıda ürün bulundu

Turhan Candan, Zabıta, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıtadan pide ve gramaj denetimi - Son Dakika


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