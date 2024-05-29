ZBEÜ ve Düzce Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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ZBEÜ ve Düzce Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

ZBEÜ ve Düzce Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

ZBEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTMER) ile Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, karşılıklı hizmet alımı, iş birliği ve ortak girişimler ile ilgili analiz, araştırma-geliştirme, bilimsel ve teknik çalışmalara ait iş birliğini kapsamaktadır.

29.05.2024 11:27
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ZBEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTMER) ile Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTMER) ile Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) arasında karşılıklı hizmet alımı, iş birliği ve ortak girişimler ile ilgili analiz, araştırma-geliştirme, bilimsel ve teknik çalışmalara ait iş birliği protokolü imzalandı.

27. Uluslararası Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından imzalanan iş birliği protokolü, iki araştırma merkezi arasında karşılıklı olarak ihtiyaç duyulan test ile analizlerin gerçekleştirilmesini ve merkezlerden birinin diğerinden hizmet alımında bulunmasını kapsıyor.

İmza sonrasında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, duyduğu memnuniyeti dile getirerek protokolün iki taraf için de hayırlı olmasını dile getirirken, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise bu protokol ile iki üniversitenin ilgili merkezleri arasındaki çalışma ve iş birliğinin daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, protokolün iki üniversite için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ZBEÜ ve Düzce Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

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