Zeytin Üreticilerine Bilgilendirme

12.04.2026 17:44
Didim'de zeytin zararlıları ve mücadele yöntemleri hakkında üreticilere bilgi verildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytin üreticilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları kapsamında, zeytinde verim kaybına neden olan zararlılar ve mücadele yöntemleri anlatıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlker Çolak, hafta sonu üreticilerle bir araya gelerek sahada incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen buluşmada özellikle zeytin ağaçlarında görülen pamuklu bit zararlısı hakkında üreticilere detaylı bilgi verildi. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, pamuklu bitin zeytin ağaçlarında gelişimi olumsuz etkilediği ve zamanında müdahale edilmemesi halinde ciddi verim kayıplarına yol açabileceği ifade edildi. Üreticilere, zararlı ile mücadelede doğru yöntemlerin uygulanmasının önemi vurgulandı. Ziyaret sırasında üreticilerin talep ve sorunlarını da dinleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlker Çolak, yeni zeytin sezonunun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticilere yönelik bilgilendirme ve saha çalışmalarına sezon boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi Ordu'da kahreden kaza, genç öğretmen babasıyla birlikte can verdi
Skriniar’dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim Skriniar'dan sakatlık açıklaması: Bundan dolayı devam etmedim
Netanyahu’dan skandal çıkış Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı skandal sözlerle hedef aldı Netanyahu'dan skandal çıkış! Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef aldı
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem Ederson'dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

18:02
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
17:29
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
