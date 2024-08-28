Zonguldak Çaycuma ilçe Kaymakamı Aronya meyvesi hasadını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Zonguldak Çaycuma ilçe Kaymakamı Aronya meyvesi hasadını gerçekleştirdi

Zonguldak Çaycuma ilçe Kaymakamı Aronya meyvesi hasadını gerçekleştirdi

Zonguldak Çaycuma ilçe Kaymakamı Adem Kaya, aronya meyvesi hasadını gerçekleştirdi. Kaymakam Adem Kaya, aronya meyvesini yetiştiren çiftçi Karaman'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak, aronya meyvesiyle ilgili bilgiler paylaştı. Hasat etkinliğine çeşitli yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

28.08.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Zonguldak Çaycuma ilçe Kaymakamı Adem Kaya, aronya meyvesi hasadını gerçekleştirdi.

Selahattin Karaman'a ait olan Aronya meyvesinin ilk hasadını Kaymakam Adem Kaya ile birlikte gerçekleştirdi. Kaymakam Adem Kaya, aronya meyvesini yetiştiren çiftçi Karaman'a hayırlı olsun dileğinde bulunarak,Aronya meyvesiyle ilgili olarak gübreleme, sulama, hastalıklar ile toprak (ph) değerleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Aronya meyvesiyle ilgili pazarlama konusunda ürünün çeşitli formlarda sunulması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Karapınar, Tilkiler Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasat etkinliğine; Kaymakam Adem Kaya, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İl Tarım Orman Müdürü Nihat Ağan, İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, İlçe Tarım Orman Müdürü Rıfat Verim, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın'ın yanı sıra İl Genel Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Çaycuma ilçe Kaymakamı Aronya meyvesi hasadını gerçekleştirdi - Son Dakika

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