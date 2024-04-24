Zonguldak Kilimli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mezarlık Temizliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak Kilimli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mezarlık Temizliği Yaptı

Zonguldak Kilimli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mezarlık Temizliği Yaptı

Zonguldak'ın Merkezine bağlı Yenimahalle muhtarı Tasin Koca, İnağzı mahallesinde Muhtar Birol Somuncu ve oğlu Uğurcan Somuncu öğrencileri bir araya getirerek Bağlık mahallesinde bulunan Bağlık Aile Mezarlığı'nın temizliğini yaptı. Mezarlık temizliğinde yıllar boyu el dahi sürülmemiş mezarlar öğrenciler tarafından detaylı olarak temizlendi. Bu örnek davranış mahalle halkı tarafından takdir edildi.

24.04.2024 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Kilimli Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezarlık temizliği yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Zonguldak'ın Merkezine bağlı Yenimahalle muhtarı Tasin Koca, İnağzı mahallesinde Muhtar Birol Somuncu ve oğlu Uğurcan Somuncu öğrencileri bir araya getirerek Bağlık mahallesinde bulunan Bağlık Aile Mezarlığı'nın temizliğini yaptı. Çok sayıda katılımın olduğu mezarlık temizliğinde yıllar boyu el dahi sürülmemiş mezarlar öğrenciler tarafından detaylı olarak temizlendi. Öğrencilerin yapmış olduğu bu davranış ise mahalle halkı tarafından takdir buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Kilimli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mezarlık Temizliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı’nı “Naber, how are you“ diye karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı'nı "Naber, how are you?" diye karşıladı
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:34 Türkiye’den Ermenistan’a 1915 tepkisi Türkiye'den Ermenistan'a 1915 tepkisi
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 16:06:54. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Kilimli Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mezarlık Temizliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement