Zonguldak\'ta Alev Avcıları Bayramda da Yangın İhbarlarına Hazır

Yerel

Zonguldak'ta orman yangınlarına karşı 7/24 teyakkuzda bekleyen "Alev Avcıları", Alo 112'den gelecek yangın ihbarlarını değerlendirmek için bayramda da alarm durumunda bekledi.

Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Zonguldak Orman İşletme Müdürü ile birlikte Zonguldak ilk müdahale ekip merkezine ziyarette gerçekleştirerek hem denetim ve incelemelerde bulunuldu, hem de bayramlaşma gerçekleştirildi. Bölge Müdürü Bayraktaroğlu, vatandaşların ormanların gözü olmasını, orman içlerinden ve kenarlarından duman ve alev yükselmesi durumunda Alo 112' yi arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.

Esas olan yangının oluşmasını ve yayılmasını önlemek olduğunun altını çizerek "Bu bayram da görevimizin başındaydık. Birlik, beraberlik, sağlık ve huzur içerisinde, tatlı sohbetler edeceğimiz bayramlarda buluşmak dileğiyle" dedi. - ZONGULDAK