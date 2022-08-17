Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 15-16-17 Ağustos 2022 tarihlerinde Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. çalışanları ve ailelerine yönelik uyuşturucu maddelerin zararları konusunda NarkoRehber eğitimi düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği görevlileri tarafından üç gün süren NarkoRehber eğitimleri ve Narko-Nokta faaliyetlerine katılan bin 93 çalışana uyuşturucu maddelerin zararları, uyuşturucu madde bağımlılığı ile UYUMA aplikasyonu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim konuları hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Eren Enerji, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Eren Enerji çalışanlarına Narkorehber eğitimi - Son Dakika

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