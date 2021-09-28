Zonguldak'ta itfaiye Haftası kutlandı - Son Dakika

Zonguldak'ta İtfaiye teşkilatının 307'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikle kutlandı.
Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 25 Eylül 1 Ekim itfaiye haftası etkinlikle kutlandı. Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri sirenleri açarak kent merkezinde araç konvoyu yaptı. İtfaiye araçlarını gören vatandaşlar itfaiye ekipleri alkışlayarak gününü kutladı. Konvoy kent merkezi gezisinin ardından dağıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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