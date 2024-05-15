Zonguldak'ta maden kazasında hayatını kaybeden işçi, oğlunu evlendirmek için emekli olmasına rağmen çalışıyormuş - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta maden kazasında hayatını kaybeden işçi, oğlunu evlendirmek için emekli olmasına rağmen çalışıyormuş

Zonguldak\'ta maden kazasında hayatını kaybeden işçi, oğlunu evlendirmek için emekli olmasına rağmen çalışıyormuş

Zonguldak'ın Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden Şenol Zurnalı'nın, aynı ocakta çalışan oğlunu evlendirmek için emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Baba ve oğulun birlikte çalıştığı ocakta meydana gelen kaza sonucu Şenol Zurnalı hayatını kaybederken, oğlu Atakan Zurnalı ise yaralı olarak kurtuldu.

15.05.2024 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte ölen 42 yaşındaki Şenol Zurnalı'nın aynı ocakta birlikte çalıştığı oğlunu evlendirmek için emekli olmasına rağmen çalıştığı ortaya çıktı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel olarak işletilen maden ocağında yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki çocuk babası 42 yaşındaki maden işçisi Şenol Zurnalı için Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Yazı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazesi baba evinin önüne getirilerek helallik alınan Zurnalı'nın oğlu Atakan ve kızı Işılay babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Zonguldak Vali Yardımcıları Mehmet Türk ve Turgut Subaşı, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ve protokol üyeleri cenaze törenine katıldı.

Babasının göçükte kaldığı ocakta birlikte çalışıyorlarmış

Bir süre önce askerden gelen Atakan Zurnalı'nın babasının çalıştığı maden ocağında işe başladığı birlikte çalıştıkları ortaya çıktı. Yaklaşık 3 yıl önce emekli olduğu maden ocağında çalışmaya devam eden baba Şenol Zurnalı'nın, oğlu Atakan'ı evlendirebilmek için emekliliğine rağmen çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Şenol Zurnalı'nın kayınpederi İsmail Özkadam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Damadım Şenol çalıştığı ocaktan emekli oldu. Üç sene oldu emekli olalı. Tekrar çalışmaya başladı. Askerden gelen çocuğunu evlendirmek istedi. Oğlu ile beraber çalışıyordu. Kaza sırasında oğlu da madendeydi. Beraber çalışıyordu. Aynı ocaktalardı" dedi.

Baba, "Mezarın nur olsun" diye gözyaşı döktü

Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Kılınan namaz öncesi helallik alındı, dualar edildi. Tabuta sarılarak oğluna gözyaşı döken emekli maden işçisi baba Sıtkı Zurnalı "Mezarın nur olsun. Kabristanın şen olsun. Bütün haklarım helal olsun. Evlatların bana emanet" diye ağladı.

Köy mezarlığında defnedilen Şenol Zurnalı'nın oğlu aynı ocakta çalışan oğlu Atakan Zurnalı'nın; kazayı duyunca madenci kıyafetleriyle hastanenin önüne gelerek gözyaşı döktüğü de görüntülerde yer aldı. Öte yandan göçükte yaralanan Savaş Onur'un tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta maden kazasında hayatını kaybeden işçi, oğlunu evlendirmek için emekli olmasına rağmen çalışıyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:24. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta maden kazasında hayatını kaybeden işçi, oğlunu evlendirmek için emekli olmasına rağmen çalışıyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement