Zorbalık ve Siber Zorbalık Tehlikesi

Psikolog Beyza Sürmen, çocuklar arasında yaygınlaşan akran zorbalığının sadece mağdurları değil, zorbalığı yapan ve tanık olan çocukları da olumsuz etkilediğini ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte siber zorbalığın da arttığını vurguladı.

Zorbalığa uğrayan çocukların kendilerini yalnız ve güvensiz hissedebileceğini ifade eden Sürmen, ebeveynlerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Çocuklar, zorbalığa uğradıklarını anlattıklarında bunu hafife almamak çok önemli. Onlara güvenli bir alan sunarak duygularını paylaşmalarına imkan tanımak, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlar" dedi.

Öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin de konuya duyarlı olması gerektiğini belirten Sürmen, okullarda zorbalığa karşı sıfır tolerans politikalarının uygulanmasının önemine değindi ve "Çocuklar, zorbalığa maruz kaldıklarında nasıl hareket edeceklerini bilmeli. Ayrıca, zorbalığa tanık olan çocuklara da nasıl destek olabilecekleri öğretilmeli. Empati eğitimi alan çocuklar, başkalarının duygularını daha iyi anlar ve zarar vermek yerine destek olmayı öğrenir. Ayrıca, zorbalık karşısında nasıl tepki vereceklerini bilmeleri, kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olur" diye konuştu.

Psikolog Sürmen ayrıca, sosyal medya kullanımına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, çocukların internet ortamında kimlerle iletişim kurduğunun takip edilmesi ve gerektiğinde sınırlar koyulmasının siber zorbalığın önüne geçmek açısından önemli olduğunu söyledi. - KAYSERİ