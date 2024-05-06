1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 Mayıs'ta kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve polislere taş, sopa, demir çubuklarla mukavemet gösteren 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 1 Mayıs gösterileriyle ilgili toplamda 259 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

06.05.2024 22:18
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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polise saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren 12 şüpheli daha tespit edilmişti. Kimlik bilgileri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan 1 Mayıs gösterileri ile ilgili toplam 259 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 1 Mayıs, Gözaltı, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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