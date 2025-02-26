10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı

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ABD'nin Indiana eyaletinde, dört çocuk annesi 31 yaşındaki öğretmen Brittany Fortinberry, 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Fortinberry'nin, Snapchat üzerinden 15-16 yaşlarındaki erkek öğrencilerle iletişim kurduğu ve onları evine davet ederek uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirtiliyor.

26.02.2025 14:10  Güncelleme: 14:25
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ABD'nin Indiana eyaletinde yaşanan olayda, dört çocuk annesi 31 yaşındaki öğretmen, 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Birçok kişiyi şoke eden olayın detayları her geçen gün daha da netleşiyor.

Brittany Fortinberry adlı öğretmenin, 15-16 yaşlarındaki erkek öğrencilerle yakınlaşmak için Snapchat üzerinden iletişim kurduğu, onları evine davet ettiği ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu belirtiliyor.

Olayın ortaya çıkışı, 16 yaşındaki bir erkek öğrencinin büyükannesinin polise başvurmasıyla gerçekleşti. Genç öğrenci, ifadesinde yalnızca kendisinin değil, 5 ila 10 arkadaşının da benzer durumlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Soruşturma kapsamında öğretmenin evinde yapılan aramada, öğrencilere gösterdiği iddia edilen uygunsuz eşyalar bulundu. Yetkililer, öğretmenin genç öğrencileri uyuşturucu madde kullanımına da teşvik ettiğini iddia ediyor.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından ifade veren öğrencilerden biri, "Okula geliyorsun, bir öğretmen görüyorsun ve onlara güvenmek zorundasın" diyerek yaşadığı şoku dile getirdi.

Olayın duyulmasının ardından Eminence Topluluk Okulu yönetimi hemen harekete geçti. Öğretmen önce açığa alındı, ardından da kendisi istifa etti. Okul yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı.

Üç farklı suçlamayla karşı karşıya olan Fortinberry'nin, tutuklandığında son zamanlarda verdiği kiloların davranışlarını etkilediğini öne sürdüğü belirtiliyor. Mahkeme süreci devam eden öğretmen şu anda tutuklu bulunuyor.

10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • VURKAÇOĞLU:
    Böyle öğretmen vardı biz mi okumadık 34 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    bunlar neden ulkemızde ıngılızce ogretmenı olmuyor 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    Son zamanlarda Amerika heberleri çok fazla verilmeye başlandı.küçük Amerika mı oluyoruz ne 0 0 Yanıtla
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