10 Yıl Sonra Cinayet Çözüldü - Son Dakika
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10 Yıl Sonra Cinayet Çözüldü

09.06.2026 07:43
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İstanbul'da 10 yıl önceki cinayetle ilgili 3 şüpheli yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinin falilleri yakalandı.

İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. adlı şüpheliler yakalandı. Cinayet, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 Yıl Sonra Cinayet Çözüldü - Son Dakika

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