10 Yıl Sonra Cinayet Çözüldü

İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke Aynur Kanbur cinayetinin falilleri yakalandı.

İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur'un cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. adlı şüpheliler yakalandı. Cinayet, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatılmıştı. - İSTANBUL