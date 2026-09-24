109 düzensiz göçmen Çanakkale'deki operasyonlarda yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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109 düzensiz göçmen Çanakkale'deki operasyonlarda yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı

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109 düzensiz göçmen Çanakkale\'deki operasyonlarda yakalandı, 8 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen operasyonlarda toplam 109 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı; kaçakçılıkta kullanılan 5 araca ve 61 bin 850 lira ile 400 dolara el konuldu.

Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 109 düzensiz göçmen yakalanırken, 8 organizatör tutuklandı.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 109 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar çerçevesinde yakalanan 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçakçılık olaylarında kullanılan 5 araç ile 61 bin 850 Türk Lirası, 400 dolar, 25 can yeleği, 22 can simidi ve 5 hava pompasına el konuldu.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 13-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden toplam 81 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Söz konusu operasyonlarda organizatörlük yaptığı tespit edilen toplam 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı görevlilerinin koordineli çalışmaları neticesinde, 18 Eylül tarihinde Küçükkuyu mevkiinde gerçekleştirilen operasyonda ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 28 düzensiz göçmen yakalanarak GÖKSEM'e teslim edildi. Organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikÇanakkale3. SayfaGöçmenGüncelSon Dakika

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