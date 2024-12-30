11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA