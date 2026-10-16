12 şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
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12 şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

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12 şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak
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Şırnak’ta 12 şehidin ismi kütüphaneye verildi.

Şırnak'ta 12 şehidin ismi kütüphaneye verildi. İçişleri Bakanlığı müşaviri Hatice Atan kütüphane açılışını gerçekleştirdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde çeşitli tarihlerde çıkan çatışmalarda şahadet şerbeti içen 12 şehidin ismi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ortaklığında yapılan kütüphane ve santranç atölyesinde yaşatılacak. Şehit jandarma yüzbaşı Ali Alkan, şehit jandarma astsubay Ömer Koca, şehit jandarma uzman çavuş Ali Çakar, şehit jandarma er Şahvan Adıyaman, şehit güvenlik korucusu Agit Gökçe, şehit güvenlik korucusu Çavşin Gökçe, şehit güvenlik korucusu Ali Adıyaman, şehit güvenlik korucusu İslam Gökçe, şehit güvenlik korucusu Nizam Gökçe, sivil şehit Ahmet Adıyaman, sivil şehit Naci Adıyaman, şehit güvenlik korucusu Mehmet Temel isimleri açılışı gerçekleştirilen kütüphaneye verildi.

İçişleri Bakanlığı müşaviri Hatice Atan, Beytüşşebap Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İlçe Jandarma Alay Komutanı Murat Kızıltan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Özdemir, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci açılışa katıldı. Ayvalık köyündeki ortaokulda isimleri yaşatılan şehitler kütüphanesinde konuşan Kaymakam Muhammed Emin Tutal, " Bir süredir öğrencilerimizin kullanımında olan bu kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Bin 100 kitap ile 198 öğrencimize bir kütüphane yapıldı. İki temel görevimiz var, birincisi can ve mal güvenliği ikinci görevimiz ise eğitim seviyesini yükseltmektir. Bu bağlamda sizlerin yanındayız. Şehitler kütüphanemizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanlığı müşaviri Hatice Atan ise şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'ın en güzel ilçelerinden Beytüşşebap'ta Ayvalık köyündeyiz. Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğimizin projesi ve İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle imam hatip ortaokulunda çocuklarımız için şehitler kütüphanesi ve oyun atölyesini açtık. Burada daha önce görev yapmış yüzbaşımız ve beraberinde 12 şehidimizin ismini verdik. Çeşit çeşit kitaplar bulunuyor. Burada çocuklarımız gelecekte doktor, hakim, savcı olurlar. Şu an 81 ilimizde kütüphaneler açıyoruz. 83 kütüphane açtık. 3 kütüphane yapım aşamasında. Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'ye çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA
3. SayfaŞırnakSon Dakika

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