12 Yıl Sonra Kocabıyık Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika
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12 Yıl Sonra Kocabıyık Cinayeti Aydınlatıldı

12 Yıl Sonra Kocabıyık Cinayeti Aydınlatıldı
11.06.2026 10:48
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Şeref Kocabıyık'ın cinayeti, cep telefonu analizleriyle açığa çıkarıldı; 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'da 12 yıl önce bir inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangında cesedi bulunan ve dosyanın yeniden açılması ile cinayete kurban gittiği ortaya Şeref Kocabıyık'ın ölümüyle ilgili olaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin andından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

25 Kasım 2014 tarihinde saat 21.40 sıralarında Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi 6764 sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki binada meydana gelen bahçesinde meydana gelen olayda bekçi kulübesinde çıkan yangında emekli imam ve 2 çocuk babası Şeref Kocabıyık hayatını kaybetmişti. Kocabıyık'ın olay günü akşam saat 21.00 sıralarında Demirgül Mahallesi'ndeki evinde akşam yemeğini yedikten sonra bekçilik yaptığı kulübeye gittiği belirlenirken, inşaatın müteahhitliğini yapan Yasin Kocabıyık, olay tarihinde verdiği röportajda, babasını ziyaret etmek için yola çıktıklarını ve olay yerine yaklaşık 200 metre kala yangının çıktığını öğrendiklerini söylemişti.

Cüzdanı ve cep telefonu bulunamadı

Kulübenin alevler içinde olduğunu, kapı ve pencerelerin kapalı bulunduğunu anlatan Yasin Kocabıyık, "Babam erkenden uyumazdı. Dün gece de uyuduğunu zannetmiyoruz. Duvarları falan kırdık ama elimizden bir şey gelmedi. Allah'ın takdiri ama olayın nasıl olduğunu da öğrenmek istiyoruz" derken, kulübedeki çekmecede babasının cüzdanında bulunan bir miktar paranın ve cep telefonunun olmadığını gördüklerini söylemişti. Olayla ilgili bazı şüphelerinin bulunduğunu belirten Yasin Kocabıyık, "Bu noktada şüphelerimiz var. Herhangi bir kundaklama olduğunu düşünmüyoruz çünkü pencere camlarında kırık yoktu" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek duyurdu

Olay tarihinde çıkan yangında hayatını kaybettiği değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı. Yapılan çalışmalarda maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilirken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocabıyık'a ait cep telefonnun baz ve HTS kayıtlarının detaylı şekilde analiz edilmesinin ardından soruşturma kapsamında 5 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şeref Kocabıyık cinayetinin 12 yıl sonra aydınlatıldığını "Antalya Kepez'de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık'ın katilleri telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadeleri ile duyurmuştu.

5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bugün ise Şeref Kocabıyık cinayeti ile ilgili gözaltına alınan A. D., A. H., İ. H., A. H. ve M. A. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ki ifade işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 Yıl Sonra Kocabıyık Cinayeti Aydınlatıldı - Son Dakika

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