13 Yaşındaki Fikri Babur'un Cenazesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

13 Yaşındaki Fikri Babur'un Cenazesi

13 Yaşındaki Fikri Babur\'un Cenazesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kula'da av tüfeği kazası sonucu hayatını kaybeden Fikri Babur, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde evlerinde babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki Fikri Babur, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evladını son yolculuğuna uğurlayan baba Barış Babur ve aile fertleri büyük acı yaşarken, cenazeye katılanlar acılı aileyi yalnız bırakmadı. Minik Fikni'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bebekli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Acılı babanın paylaşımı yürekleri dağladı

Evladının vefatının ardından Barış Babur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can oğlum, cennet mekanın olsun. Peygamber Efendimiz komşun olsun" ifadelerine yer verdi. Sosyal medyada binlerce taziye mesajı paylaşılırken, sevenleri Babur ailesinin acısını paylaştı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 Yaşındaki Fikri Babur'un Cenazesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır
Görüntüler Bodrum’dan Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüler Bodrum'dan! Özel plajda olanları gören herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım’a bulaşmanın bedeli ağır oldu Aziz Yıldırım'a bulaşmanın bedeli ağır oldu
Her saniyesi korkunç Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi Her saniyesi korkunç! Ayı, yakaladığı iki kardeşi diri diri yedi
76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi 76 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu, 28 yaşındaki partneriyle yakınlaşırken görüntülendi
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu’nun ailesiyle görüştü Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü

12:17
Yapay zeka telifleri ve yıllar sonra çözülen cinayetler: Ekrem Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı
Yapay zeka telifleri ve yıllar sonra çözülen cinayetler: Ekrem Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı
11:46
Ahbap Derneği için yolun sonu Fesih için dava açıldı, derneğe yönetim kayyumu atandı
Ahbap Derneği için yolun sonu! Fesih için dava açıldı, derneğe yönetim kayyumu atandı
11:40
Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız
Bakan Gürlek: İnternet gazeteciliği tek çatı altında toplanmalı, yasal düzenlemeye hazırız
11:36
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında
Kuşadası operasyonunda dikkat çeken isimler! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltında
11:14
26 yaşındaki Müge’nin acı sonu Katilini görmüş ama emin olamamış
26 yaşındaki Müge'nin acı sonu! Katilini görmüş ama emin olamamış
11:05
Bulgaristan’da yeni dönem yarın başlıyor Artık sadece Euro kullanılacak
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 12:28:40. #7.12#
SON DAKİKA: 13 Yaşındaki Fikri Babur'un Cenazesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.