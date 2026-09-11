13 yıl önce kayıp ihbarı verilmişti: Dilek Kalkan olayında 6 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Pamukçayında 2014'te bulunan kadın kemikleri ve giysinin, Bismil ilçesinde 2013 yılında ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Dilek Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

29 Temmuz 2014'te Bismil ilçesi Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrası sınırları içerisinde bulunan Pamukçayı mevkiinde su seviyesinin çekildiği dere yatağı ve çevresinde kafatası, kemik ve elbiseler bulunduğuna dair vatandaşlar tarafından ihbarda bulundu. İhbarın alındığı bölgede yapılan kontrollerde insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çeşitli kemik parçaları ile muhtelif kıyafet ve eşyalar tespit edilmesi üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca 2014/1567 sayılı dosyasına kaydedilerek soruşturma başlatıldı. Olay yerinden elde edilen kafatası ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerinde 17-23 yaş aralığında kadın bir şahsa ait olduğunun tespit edildiği, ancak şahsın kimliği ve şüpheli tespiti yapılamaması nedeniyle 13 Şubat 2015 tarihinde daimi arama kararı verildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar değerlendirmeye alınarak, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden inceleme yapıldı. Bu kapsamında Diyarbakır ve çevre illerde kayıp olarak aranan 19-23 yaş arasındaki (kaybolma tarihi dikkate alınarak) 144 kayıp kadın şahsa ait araştırmalar ve aileler ile mülakatlar yapıldığı, yapılan mülakatlar neticesinde Şağı Kalkan ve Naif Kalkan isimli şahısların kızları olan Dilek Kalkan'ın da 2013 yılı mayıs ayında kaybolduğu ve kaybolduğu tarihteki kıyafetlerin olay yerinde bulunan kıyafetler ile benzerlik gösterdiği değerlendirildi. Yapılan DNA incelemesi neticesinde, kimliği belirsiz maktul şahsın Dilek Kalkan olduğu ve annesi Şağı Kalkan ile yüzde 99,99 oranında uyumlu olduğu tespit edildi.

2013 yılında Dilek Kalkan hakkında ailesi tarafından yapılan kayıp müracaatı üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/2331 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında yeterli delil bulunamaması nedeniyle 22 Ekim 2014 tarihinde verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, maktulün kimliğinin tespiti üzerine Sulh Ceza Hakimliği kararı ile 4 Haziran 2026 tarihinde kaldırıldı ve bu dosya 2014/1567 numaralı soruşturma dosyası ile birleştirildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde, Dilek Kalkan'ın ailesi, geçmiş dönem yaşamı ve sosyal çevresine yönelik araştırmalar gerçekleştirildi. Dilek Kalkan'ın kullandığı değerlendirilen iki GSM hattı tespit edildiği ve söz konusu hatlara ilişkin HTS kayıtları BTK'dan temin edildi. HTS kayıtlarının incelenmesi neticesinde Dilek Kalkan'ın Cuma K., Serdal K., Emrah K., Hamdiye A. ve Muhyettin B. ile yoğun iletişim içerisinde bulunduğu belirlendi. Bu şahısların geçmişte ikamet ettikleri adresler, çevreleri ve bağlantılı oldukları kişiler nezdinde saha araştırmaları gerçekleştirildi.

HTS kayıtları, I2 analizleri, daraltılmış BAZ çalışmaları, adli tıp raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık/bilgi sahibi ifadeleri, saha araştırmaları ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer bilgi ve belgeler bir bütün halinde değerlendirildiğinde, Cuma K., Serdal K., Emrah K., Muhyettin B., Hatice K., Hamdiye A. ve Figen B. isimli şahısların Dilek Kalkan'ın ölümü olayıyla bağlantılarının bulunabileceği yönünde bulgular elde edildi. Bunun üzerine olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, meydana geliş şeklinin belirlenmesi, şüpheli şahısların olayla bağlantılarının ortaya çıkarılması ve varsa diğer şüpheli şahısların tespit edilmesine yönelik olarak Bismil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Diyarbakır JASAT ekiplerince 7 şüpheli hakkında 11 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.