Gaziantep'te uyuşturucu madde suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ğ.E.O isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › 14 Yıl Hapis Cezalı Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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