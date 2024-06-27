15 Metrelik Şarampole Devrilen Araçtan Yaralı Çıkarıldılar - Son Dakika
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15 Metrelik Şarampole Devrilen Araçtan Yaralı Çıkarıldılar

Antalya'da aracın kontrolünü kaybeden sürücü yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

27.06.2024 18:33
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15 metrelik şarampole devrilen araçtan yaralı çıkarıldılar

Aracın kontrolünü kaybeden sürücü şarampole devrildi: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da aracın kontrolünü kaybeden sürücü yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi ile Geyikbayırı arasında bulunan yolda meydana geldi. Antalya istikametinden seyir halinde ki Ali İhsan Görmez yönetimindeki 07 ZB 579palakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında ki yaklaşık 15 metrelik şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve İtfaiye ekipleri çıkardı

Takla atan ve ters dönen araç içinde bulunan araç sürücü Ali İhsan Görmez ve eşi AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan araç sürücüsü ve eşi hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Görmez ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 15 Metrelik Şarampole Devrilen Araçtan Yaralı Çıkarıldılar - Son Dakika

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