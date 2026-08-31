15 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Atakum\'da Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs, ekiplerin GBT kontrolünde yakalandı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, O.Y. isimli şahsın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. O.Y. adli işlemleri sonrasında tutuklandı.