16 Yaşındaki Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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16 Yaşındaki Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

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Edirne'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yücel Kara'nın cenazesi defnedildi.

18.12.2024 16:49
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16 yaşındaki cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hayatını kaybeden kişi defnedildi

EDİRNE - Edirne'de bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edirne'de dün husumetlisinin kamyonuna gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu husumetlisi Yücel Kara'nın hayatını kaybetmesine, kamyonda bulunan T.G.'nin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki şüpheli A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen A.D.'nin adliyedeki işlemeleri sürüyor.

Cenaze töreni düzenlendi

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yücel Kara için bugün Eski Camide öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Kara'nın cenazesi Buçuktepe Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 16 Yaşındaki Cinayet Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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