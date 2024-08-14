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16 yaşındaki çocuk canını hiçe saydı, Alzheimer hastası kadını kurtardı

Günün kahramanı

SİVAS - Sivas'ta bir Alzheimer hastası kadının yalnız yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını gören 15 yaşındaki genç canını hiçe sayarak dumanların yükseldiği evden yaşlı kadını çıkardı.

Edinilen bilgilere göre yangın Kümbet Mahallesi Temel Sırrı Sokak üzerinde 2 katlı bir binada çıktı. Binanın giriş katında yaşayan Alzheimer hastası A.A. (70), içeride olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı esnada sokak üzerinde yürüyen Taha Yasin Akkuş, canını hiçe sayarak eve girdi. Evde bulunan Alzheimer hastası kadını kolundan tutarak dışarıya çıkaran gencin davranışı takdir topladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürürken 15 yaşındaki çocuğun evden çıkardığı Alzheimer hastası kadının yara almadığı belirlendi.

Olay anını anlatan 15 yaşındaki Taha Yasin Akkuş, "Büyük ihtimalle içeride priz patlamıştı, alev vardı. İçeriye girdim, ebeyi dışarı çıkardım. Sonra su dökmeye çalıştım ama yangın çok büyük olduğu için su da pek bir şey ifade etmedi. Koluna girdim, hızlı bir şekilde çıkarmaya çalıştım. Hiç korkmadım, neden korkayım? O da benim babaannem sayılır. Bende bir şey yok" dedi.

Evden çıkarılan Alzheimer hastası kadın yakınları tarafından götürülürken yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.