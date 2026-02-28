168 Kişiye Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) suç duyurusu üzerine, "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, MEB'in suç duyurusu üzerine; "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiride belirtilen "gerici azınlığın provokasyonu" "şeriatçı dayatmaları reddediyoruz" gibi ifadeler nedeniyle, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümetini Alenen Aşağılama" "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçları kapsamında değerlendirilen eyleme ilişkin olarak bildiriye imza atan 168 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı. - ANKARA