17 Yaşındaki Yiğit, Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, doğum gününde motosiklet kazası geçiren 17 yaşındaki Yiğit Şölen, 10 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 14 Temmuz 2025 sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 14 Temmuz 2008 doğumlu olan Yiğit Şölen, şehir merkezine seyir halindeyken, yol kenarındaki yağmurlama sulama sisteminden akan su nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dengesini kaybederek yere düşen genç, başını sert şekilde zemine çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yiğit Şölen, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

10 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Şölen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Yiğit Şölen'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Haydar Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR