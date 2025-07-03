19 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Samsun'da 19 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 19 yıl hapis cezası ile aranan Ş.A. (64), Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ş.A. adli işlemlerin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN