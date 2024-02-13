2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı: O anlar kamerada - Son Dakika
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2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı: O anlar kamerada

2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı: O anlar kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı. İlk kaza Gaziler Mahallesi'nde, Onur S. idaresindeki motosiklet ile karşıya geçmek isteyen 3 tekerlekli motosiklet çarpıştı. İkinci kaza ise Mithatpaşa Mahallesi'nde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana geldi. Her iki kazanın da güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.

13.02.2024 22:34
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2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı: O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk kaza Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi Musa Bengi İlkokulu kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Onur S. idaresindeki 33 KLF 48 plakalı motosiklet seyir halindeyken karşıya geçmek isteyen sürücüsünün öğrenilemeyen kadının kullandığı 3 tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Onur S. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Onur S. durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkinci kaza ise Mithatpaşa Mahallesi Ali Mistilli İlkokulu önünde meydana geldi. İ.K. idaresindeki kamyonet dönüş aldığı sırada R.U. yönetimdeki motosiklet çarparak altına girdi. Motosiklet sürücüsü R.U. hafif yaralandı. Her iki kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı: O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 ayrı kazada 2 kişi yaralandı: O anlar kamerada - Son Dakika
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