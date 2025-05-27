2 döner zincirine FETÖ operasyonu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin finansal yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli iki döner işletmesine yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, işletmelerin Türkiye genelindeki şubelerinin sahipleri, ortakları ve yakınlarının FETÖ ile bağlantılı olduklarının tespit edildiği bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Samsun'da faaliyet gösteren ve aynı ortaklara ait olduğu belirlenen iki döner işletmesine ilişkin "FETÖ üyeliği ve örgütün finansmanı" suçlamalarıyla inceleme başlatıldı.

23 GÖZALTI

Samsun'un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile birlikte Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında ihraç polis, asker, öğretmen, savcı ve emekli diyanet görevlisinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

4 AJANDA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, sim kart gibi dijital materyal ile suçla ilgili kayıtların yer aldığı 4 ajanda ele geçirildi. Ayrıca ayrı ayrı paketlenmiş şekilde toplam 389 bin 230 lira ve 250 dolar nakit paraya el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.