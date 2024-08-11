2 Milyon 609 Bin 216 Araç Denetlendi - Son Dakika
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2 Milyon 609 Bin 216 Araç Denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Ağustos tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 609 bin 216 aracın denetlendiğini, 436 bin 589 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

11.08.2024 16:23
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1-8 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi, 436 bin 589 araca/sürücüye işlem yapıldı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Ağustos tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 609 bin 216 aracın denetlendiğini, 436 bin 589 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 1-8 Ağustos 2024 tarihleri arasında 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 210 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 127 bin 384, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 288, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 569, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 151 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 891 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 436 bin 589 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda emniyet kemerinin öneminde değinerek, "Emniyet kemeri kullanımı; trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal zorunluluktur. Vatandaşlarımızın seyahatlerinde emniyet kemeri en önemli koruyucu tertibattır. Lütfen, can güvenliğiniz için yolculuğun başladığı andan itibaren seyahat süresince emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 2 Milyon 609 Bin 216 Araç Denetlendi - Son Dakika

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