2 Yaşındaki Miraç Taşer Toprağa Verildi

Karaman'da 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Miraç Taşer, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede anne Meryem Taşer'in feryatları yürekleri dağladı.

Olay, dün öğleden sonra Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak'ta meydana geldi. Babaannesiyle evde bulunan Miraç, oyun oynarken çıktığı pencereden sinekliğin açılmasıyla yaklaşık 15 metreden düşerek hayatını kaybetti.

"Herkes burada, sen neredesin oğlum"

Miraç'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Ahmet Yesevi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası minik Miraç'ın cenazesi şehir mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Miraç'ın 5 yaşındaki abisi, arkadaşları ve yakınları kabrine su döktü. Cenazeye küçük çocuğun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından anne Meryem Taşer, "Herkes burada, sen neredesin oğlum" diyerek ağıt yaktı. - KARAMAN