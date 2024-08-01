21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 55 şüpheli yakalandı
Son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-24' operasyonları kapsamında, 21 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı. Ankara merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, örgütün finansal faaliyetlerine yönelik deliller ele geçirildi.
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1.08.2024 09:24:31. #1.11#
SON DAKİKA: 21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 55 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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