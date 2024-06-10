23 Şüpheli Dedektiflik Faaliyetleri ve Ruhsatsız Silah Ticareti İle İlgili Yakalandı - Son Dakika
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23 Şüpheli Dedektiflik Faaliyetleri ve Ruhsatsız Silah Ticareti İle İlgili Yakalandı

Kocaeli merkezli operasyonda, dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin eden ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştiren 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda takip cihazı, 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör ve 165 fişek ele geçirildi. 7 şüpheli serbest bırakılırken, 16'sı Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek.

10.06.2024 11:42
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"Dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri tespit edilen 23 şüpheli, Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdikleri belirlendi. 23 şüpheli, Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda takip cihazı, 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör ve 165 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 16'sı ise Gebze Adliyesi'ne sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 23 Şüpheli Dedektiflik Faaliyetleri ve Ruhsatsız Silah Ticareti İle İlgili Yakalandı - Son Dakika

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