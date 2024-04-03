29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi - Son Dakika
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29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangın sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı.

03.04.2024 23:13
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29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın esnasında itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalara ait görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili yeni görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Yangın sonrasında itfaiye ekiplerinin gece kulübü içerisinde yaptıkları soğutma çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yangın esnasında çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmalara katıldığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün içindeki hasar böyle görüntülendi - Son Dakika

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