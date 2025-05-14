3 ayda 50 Bin TL kayboldu! Barış Arduç\'tan kiracısına dava

Ünlü oyuncu Barış Arduç, İstanbul Beşiktaş'taki mülkünde kiracı olarak oturan kişiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle hukuki süreci başlattı. İddiaya göre Arduç, kiracısının son üç ayda kira bedelini eksik yatırdığını fark etti. Eksik ödemenin toplamda 50 bin TL'ye ulaştığını belirten oyuncu, bu durumu kiracısına bildirmesine rağmen herhangi bir yanıt alamadı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Sabah'ın haberine göre Barış Arduç, kiracısının sorumluluklarını yerine getirmemesi üzerine avukatları aracılığıyla icra takibi başlattı. Ancak kiracı, icra işlemine itiraz etti. Bu gelişme üzerine Arduç, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak itirazın iptali ve alacak miktarının tahsili talebiyle dava açtı. Arduç'un mahkemeye sunduğu dilekçede, üç ay boyunca eksik kira ödemesi yapıldığını tespit ettiğini ve yasal süreç başlatmak zorunda kaldığını ifade ettiği öğrenildi. Oyuncu, dilekçesinde ayrıca uğradığı maddi zararın giderilmesini ve kiracısının yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etti.

DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜLECEK

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Arduç'un başvurusunu değerlendirerek davanın görülmesine karar verdi. Taraflar önümüzdeki günlerde mahkeme salonunda karşı karşıya gelecek. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu dava, ünlü oyuncunun ilk kez özel bir kiracı meselesiyle gündeme gelmesi açısından dikkat çekiyor.