3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Kahramanmaraş merkezli göçmen kaçakçılığı ve sahte belge soruşturması kapsamında 3 ilde 11 şüpheliye operasyon yapıldı ve 9'u gözaltına alındı. Aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 25 pasaport ile 1 tabanca ele geçirildi; 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, göçmen kaçakçılığı ve sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü kurma, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemlerine müdahale ve haksız menfaat sağlama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, haklarında adli işlem bulunan, terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen, arama kaydı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan ya da vize başvuruları reddedilen kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Şüphelilerin bu kişiler adına sahte pasaport, kimlik ve vize belgeleri düzenlediği, sahte hesaplar aracılığıyla konsolosluk sistemlerine müdahale ederek vize randevuları aldığı tespit edildi. Şahısların araçların gizli bölmelerinde veya vize istemeyen ülkelere yasal çıkış yaptıktan sonra yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine geçirildiği, bu yöntemlerle yüksek miktarda haksız gelir elde edildiği değerlendirildi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör, 8 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 25 pasaport, 1 Karadağ kimlik kartı, 5 Türk kimlik kartı, 7 sürücü belgesi, çok sayıda vize başvuru evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşOperasyon3. SayfaGöçmenGüncelSon Dakika

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