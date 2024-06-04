3 katı etkileyen yangın apartman sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika
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3 katı etkileyen yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Antalya'da bir apartmanın 5'inci kat balkonda başlayan yangın kısa sürede üst katları da etkiledi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Yangından etkilenen dairelerde ikamet eden vatandaşlar pijamaları ile kendilerini sokağa attı. Yanan evlerini gören ve fenalık geçiren yaşlı çift ambulansla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

04.06.2024 23:06
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3 katı etkileyen yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Balkonda başlayan yangın üst katlara yayıldı, vatandaşlar büyük panik yaşadı

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın 5'inci kat balkonda başlayan yangın kısa sürede üst katları da etkiledi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı.

Apartman sakinlerine büyük panik yaşatan yangın Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1429 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Saat 21.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5. kat balkonunda başlayan yangının üst katlara yayıldığı şeklinde ihbarı üzerine verilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, apartmanın 5'inci katından itibaren 3 kattaki daireleri etkileyen ve yaklaşık 1 saatlik uğraş sonunda kontrol altına alınabilen yangında apartman sakinleri ve mahalleli büyük panik yaşadı.

Büyük panik yaşandı

Yangından etkilenen dairelerde ikamet eden vatandaşlar pijamaları ile kendilerini sokağa attı. Yangının ilk başladığı dairenin sahibi olan Fikret Çomakoğlu, yangının kendisinin evde olmadığı sırada başladığını belirterek, "Evde kimse yoktu. Ben de camiye gitmiştim. İlk komşular fark etmiş, itfaiye ekipleri gelene kadar kendileri müdahale etmeye çalışmışlar ancak yayılmasına engel olamamışlar" dedi.

Yangından etkilenen en üst katın sahibi olan Mustafa Bağrıyanık isimli vatandaş ise, "Yangın alt katlardan geldi " ifadelerini kullandı. Yanan evlerini gören ve fenalık geçiren yaşlı çift ambulansla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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