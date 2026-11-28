Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve fuhşa aracılık ettiği değerlendirilen şüphelilere karşı 30 ilde eş zamanlı "Ailem Güvende" operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheliden 70'i gözaltına alındı; 4 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kişilerin erişimine açık internet ve sosyal medya platformları incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesinde düzenlenen müstehcenlik ile 227. maddesinde düzenlenen fuhşa teşvik, fuhşun yolunu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme suçlarını oluşturabilecek nitelikte paylaşımlar yapıldığı belirlendi. Bu paylaşımların aileyi, çocukları ve gençleri hedef aldığı; gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek, genel ahlak anlayışını ihlal edici ve kamu düzenini bozucu nitelikte olduğu değerlendirildi.

30 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma çerçevesinde 27 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli olarak 30 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Kütahya, Kırklareli, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından tespit edilen 77 şüpheliden 70'i yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

Erişim engeli işlemleri başlatıldı

Bunun yanı sıra, internet ortamındaki söz konusu paylaşımlara ilişkin 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeninin korunması amacıyla içeriklerin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine yönelik işlemlerin de yürütüldüğü bildirildi.