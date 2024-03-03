30 Milyar TL Dolandıran Şebekeden 74'ü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

30 Milyar TL Dolandıran Şebekeden 74'ü Tutuklandı

30 Milyar TL Dolandıran Şebekeden 74\'ü Tutuklandı

Adana merkezli 20 ilde yapılan 'Sibergöz-23' operasyonunda dolandırıcılık yaparak 30 milyar TL kazandığı öne sürülen 146 şüpheliden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda silahlar, kripto varlık madenciliği cihazları, milyonlarca lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında ise 30 milyar TL hacminde işlem yapıldığı belirlendi.

03.03.2024 21:53  Güncelleme: 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 milyar TL dolandıran şebekeden 74'ü tutuklandı

Adana merkezli 20 ilde yapılan "Sibergöz-23" operasyonunda yakalan 146 şüpheliden 74'ü tutuklandı

ADANA - Adana merkezli 20 ilde yapılan "Sibergöz-23" operasyonunda dolandırıcılık yaparak 30 milyar TL kazandığı öne sürülen 146 şüpheliden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, mobil uygulamalarda yüksek kazanç vadederek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şebeke takibe alındı.

Teknik ve fizik takip sonucunda şebeke tamamen deşifre edildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğüne Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, Adana merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak "Sibergöz-23" operasyonunu yaptı.

Eş zamanlı yapılan baskınlarda 146 şüpheli yakalandı. Şüpheliler daha sonra Adana'ya getirildi.

"300 milyon TL taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu"

Operasyonda söz konusu şüphelilerin evleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 586 bin lira ile çok miktarda altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına ise el konuldu.

"30 milyar TL dolandırlar"

Söz konusu şüphelilerin insanları dolandırılarak elde ettikleri paraları izini kaybettirmek için kripto paraya çevirdiği belirlendi. Şüphelerin banka hesaplarında ise 30 milyar TL hacminde işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 58 kişi adli kontrol şartıyla 14 kişide savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Banka, Adana, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 30 Milyar TL Dolandıran Şebekeden 74'ü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:50 Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ’’Allah razı olsun’’ dedi Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi
21:19 Galatasaray’dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım Galatasaray'dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım
20:52 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi
19:35 Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti
17:51 Kahire’deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır’a gelmeyiz Kahire'deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gelmeyiz
21:50 Maça damga vurdu Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar’a sert tepki Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki
20:38 Antalya Alanya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Antalya Alanya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:16 Böylesi daha önce görülmedi Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi gol Böylesi daha önce görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
18:59 İzmir’de milyonluk tekne alev alev yandı İzmir'de milyonluk tekne alev alev yandı
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 22:27:46. #1.13#
SON DAKİKA: 30 Milyar TL Dolandıran Şebekeden 74'ü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement