Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet ve sosyal medya platformları üzerinden müstehcen içeriklerin paylaşılması ve fuhuş suçlarına yönelik 31 ilde eş zamanlı "Ailem Güvende" operasyonu düzenlendi. Operasyonda haklarında işlem yapılan 77 şüpheliden 73'ü gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformlarında müstehcen içeriklerin paylaşılması ve yayılması ile kamuoyunda "swinger" olarak bilinen eş değiştirme yöntemiyle fuhuş ve müstehcenlik suçlarının işlendiği şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Derinleştirilerek sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında müstehcenlik, fuhşa teşvik, fuhşa aracılık, fuhşa zorlama ve fuhuş için yer temin etme suçlamaları yönünden inceleme yapıldı.

31 ilde eş zamanlı operasyon

Ankara merkezli yürütülen çalışmalar kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 31 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında işlem yapılan 77 şüpheliden 73'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin ise farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi.

İnternet siteleri ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli

Soruşturma kapsamında suça konu internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında bulunan içeriklerin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesine yönelik teknik ve hukuki süreçlerin de devam ettiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, aile yapısını hedef alan ve toplumsal değerlere zarar veren suç teşkil eden faaliyetlere yönelik soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü bildirildi.