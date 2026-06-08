357 Şüpheli Siber Suçlardan Yakalandı - Son Dakika
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357 Şüpheli Siber Suçlardan Yakalandı

08.06.2026 11:36
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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 18 ilde düzenlenen operasyonlarda 357 şüpheliyi yakaladı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 il merkezli "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 194'ünün tutuklandığı, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; pos tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Dolandırıcılık, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 357 Şüpheli Siber Suçlardan Yakalandı - Son Dakika

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