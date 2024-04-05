4 işçi servisi zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı

Bolu'da Bayram Tatilinde Yoğun Trafik

Bolu'da, 9 günlük bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.