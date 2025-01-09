400 Metre Uçurumda Kayıp Şahıs İçin Arama Başlatıldı

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400 metrelik uçuruma yuvarlanan şahsı için arama çalışması başlatıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan bir şahsı bulmak için ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmasına jandarma helikopteri de eşlik etti.

Olay, Andırın ilçesine bağlı Sumaklı Mahallesi Bereket dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişinin, yaklaşık 400 metrelik uçurumdan yuvarlandığını görenler durumu AFAD ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle helikopterde gönderildi. Jandarma helikopterinin de destek verdiği arama kurtarma çalışmasında şuana kadar bir sonuç alınamadığı öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmasının bölgede sürdüğü bildirildi.